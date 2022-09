The Elder Scrolls Online: Lost Depths arriva su console, ecco l’ora esatta

Il DLC Lost Depths di The Elder Scrolls Online è arrivato già diverse settimana fa, ma sarà disponibile solamente oggi per console. Essendo il pacchetto di giochi piuttosto corposo il server sarà offline per un periodo di tempo; secondo gli sviluppatori infatti la manutenzione durerà all’incirca 6 ore.

Escludendo la possibilità di qualsiasi ritardo per i tempi di inattività del server, il tempo di rilascio del DLC ESO Lost Depths per console è il seguente: 6 settembre alle 16:00 UTC/17:00 BST/18:00 CEST.

Importante sottolineare che il gioco nella versione PC non riceverà alcuna manutenzione. Al momento i giocatori sono alla prese con la saga Legacy of the Bretons attraverso l’espansione High Isle; la saga dovrebbe contenere tre DLC in totale e Lost Depths dovrebbe rappresentare l’anello di congiunzione tra gli eventi di High Isle e l’espansione finale della saga.

Nello specifico Lost Depths segue due attività principali:

l’invasione del circolo Firesong nell’Enclave delle Radici Terrestre dove i giocatori avranno necessità di druid Laurel per tenere gli invasori lontani dal porto onorato

Graven Deep, una regione strana e pericolosa nel Mar Abeceo, dove nessuna nave è sopravvissuta fino a questo momento.

Per acquistare il DLC di The Elder Scrolls Online si potranno utilizzare le corone del gioco oppure diventare un membro del servizio di abbonamento ESO Plus che ti dà accesso a tutti i pacchetti di giochi DLC e a una serie di altri vantaggi come omaggi mensili di corone. Restiamo dunque sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, lo sapevate che Phasmophobia riceverà una serie di aggiornamenti che rivoluzioneranno completamente il gioco? Qui il nostro articolo dedicato.