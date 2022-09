Dragon Quest Treasures: informazioni sul reclutamento dei mostri e l’abilità Fortes

L’ editore e sviluppatore Square Enix e lo sviluppatore TOSE hanno rilasciato nuove informazioni per Dragon Quest Treasures che introducono il reclutamento di mostri e l’abilità Fortes. Di seguito una panoramica:

Storia

Erik e Mia, sono due fratelli che vivono su una nave vichinga. Un giorno vengono portati via in un altro mondo da una coppia di spiriti misteriosi. Il mondo, chiamato Draconia, è una terra leggendaria dove si nascondono le Sette Pietre del Drago e molti tesori. In un regno pieno di mostri, i fratelli intraprendono l’ avventura alla caccia al tesoro che hanno sempre sognato.

Mondo

Draconia, dove è ambientato il gioco, è composta da isole con vari climi, ognuna abitata da un’ampia varietà di mostri. Erik e Mia, che hanno acquisito la capacità di comunicare con i mostri di questo mondo grazie al potere del Pugnale del Drago, faranno amicizia con i mostri che abitano questa terra e cresceranno insieme raccogliendo i tesori.

Reclutamento Mostri

I mostri vagano per le isole galleggianti di Draconia e sono noti per attaccare i speranzosi cacciatori di tesori in cerca di bottino. Una volta sconfitti in battaglia da Erik e Mia, tuttavia, alcuni potrebbero chiedere ai due fratelli di unirsi alla banda. Dopo aver sconfitto un mostro, potete vedere un messaggio che ti informa che le sue informazioni sono state registrate. Tornati alla base, potete visualizzare un elenco e scovarli durante le incursioni in Draconia. Ad ogni mostro che reclutate verrà assegnata una valutazione, indicata da un colore.

Abilità Fortes

Ogni mostro ha un’abilità speciale chiamata Fortes, che consente loro di librarsi in aria o tuffarsi nel terreno per aggirare gli ostacoli sulla strada per il bottino. Le abilità presenti nel gioco sono cinque: Lancio, Planata, Sprint, Furtività e Scansione.

Dragon Quest Treasures sarà disponibile dal 9 dicembre in tutto il mondo su Nintendo Switch.