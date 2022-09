The Division Heartland: Ubisoft Store svela le modalità del gioco

The Division Heartland è uno sparatutto multigiocatore che sarà ambientato in una piccola città rurale al centro degli Stati Uniti; fino a questo momento non si avevano informazioni sulla modalità di gioco ma la pagina ufficiale del titolo su Ubisoft Store svela questo mistero.

La pagina è stata poi repentinamente cancellata, ma le immagini erano già trapelate e condivise attraverso i social. A condividere la notizia è stato RebsGaming su Twitter, nel suo post infatti vengono rivelate le due modalità di gioco che saranno disponibili al lancio.

The Division Heartland presenterà al lancio sei agenti, divisi in tre classi diverse, ognuna delle quali offre un insieme unico di abilità . Questo è ciò che è noto del gioco ma tenendo conto dell’evento di sabato prossimo Ubisoft si potrà sicuramente dare uno sguardo più approfondito al gioco e conoscere anche la data di uscita ufficiale. Restiamo dunque sintonizzati.

The Division Heartland has appeared on the Ubisoft Store again. Here is information and images of the upcoming f2p survival game with a 45 player PvEvP mode. #TheDivision #xbox #PlayStation #pcgaming pic.twitter.com/diAE6H8LCF

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) September 4, 2022