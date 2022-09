State of Decay 3 è in fase di sviluppo, The Coalition aiuta Undead Labs

State of Decay 3 è stato annunciato all’incirca 2 anni fa, il titolo è poi sparito dai radar per poi riapparire nelle scorse ore. Il gioco infatti, secondo quanto dichiarato, è tutt’ora in fase di sviluppo e a supervisionare il lavoro di Undead Labs, c’è The Coalition, il team dietro Gears of War.

Scopo di Undead Labs pare sia quello di rendere il titolo più audace rispetto ai precedenti capitoli della serie, sfruttando gli strumenti all’interno di Unreal Engine 5; se teniamo conto del fatto che sarà utilizzato anche il gameplay del franchise di Gears of War, il gioco non è assolutamente da sottovalutare.

Tutte queste notizie provengono da una fonte certa, infatti a prendere parola in merito è stato Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, il quale ha anche affermato che sicuramente State of Decay 3 è stato soggetto a numerosi ritardi ( in parte anche dovuti all’ambiente tossico di Undead labs) ma che comunque i lavori stanno procedendo.

Il titolo rappresenta uno dei prossimi giochi AAA in arrivo su Xbox Series X, restiamo dunque sintonizzati sulla questione.