Sea of Stars: pubblicato un nuovo trailer

Lo sviluppatore Sabotage Studio di Sea of Stars ha rilasciato un nuovo trailer del suo prossimo gioco di ruolo in pixel art. Il video è molto breve come da tradizione, ma mostra un’altra delle aree che potremo esplorare nel gioco, il Bosco Maledetto. Certamente sembrano la parte, con un sacco di radici inquietanti e mostri orribili.

Sea of Stars non ha incontri casuali o crafting. Anche il passaggio dalla navigazione al combattimento è senza soluzione di continuità. Il combattimento a turni inoltre non ha barre temporali, consentendo ai giocatori di prendere le proprie decisioni senza alcuna pressione. Ci sono sei personaggi giocabili, ciascuno con quattro incantesimi/abilità che possono essere combinati con altri. Ognuno ha uno o due diversi tipi di danno con AoE e attacchi multi-colpo forniti da abilità e incantesimi. Potete fare affidamento sugli incantesimi per infliggere grossi danni, MP viene rigenerato con attacchi fisici. I Lock sono una meccanica interessante per gli incantesimi e le abilità dei nemici. Quando vengono sbloccati sulla barra visualizzata, l’incantesimo/l’abilità viene indebolita. Sbloccandoli tutti potete annullare l’attacco.

I punti combo vengono guadagnati anche con attacchi successivi. I Combo Points vengono persi alla fine di una battaglia e vale la pena usarli ogni volta che se ne presenta l’opportunità (e non costano MP). Ci sono anche colpi a tempo in cui premere il pulsante di azione al momento giusto ridurrà il danno subito o aumenterà il danno inflitto. Puoi anche rispedire i proiettili o persino ottenere un alimento migliore dal tuo zaino. Il pulsante di azione può influenzare ogni azione di combattimento. Il Mana generato da attacchi regolari può essere assorbito da un membro del gruppo. Questo può accumularsi fino a tre volte e aggiungere un attacco magico alla propria azione successiva. Durante la battaglia possono partecipare tre personaggi contemporaneamente, ma potete cambiare i membri del gruppo senza perdere il turno.

Sea of Stars sarà disponibile nel 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.