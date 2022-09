Re Legend è disponibile da oggi su Steam

Re:Legend, il videogioco RPG cooperativo, esce ufficialmente dall’accesso anticipo e da oggi è disponibile su Steam. A dare l’annuncio 505 Games e Magnus Games, rispettivamente editore e sviluppatore, tramite un trailer di lancio in italiano ( qui a questo indirizzo).

Trattasi della versione 1.0 del titolo cooperativo, in stile farming adventure/monster-taming; ed ecco di seguito la sinossi ufficiale:

Risvegliati, privo di ricordi, sulla stravagante isola di Vokka, dove vagano creature magiche chiamate Magnus. Prendi le redini del destino da solo o con gli amici e recupera i ricordi perduti per ricostruire la tua Leggenda.Sebbene i panorami meravigliosi e vibranti di Vokka appaiano invitanti, la fauna dell’isola è molto pericolosa e può attaccare per legittima difesa. Sopravvivi ai combattimenti contro i Magnus selvatici e comanda i tuoi Magnus addomesticati in battaglia o cavalcali per attraversare l’isola più velocemente.Impara a vivere dei frutti della terra, fai amicizia con gli abitanti del villaggio e aiutali a recuperare i loro ricordi. Aumenta le abilità della vita ed espandi il villaggio coltivando, allevando, estraendo, disboscando, pescando e forgiando armi.Riuscirai a sopravvivere e a ricostruire la tua leggenda? Scoprilo oggi sul tuo PC.

Re: Legend è disponibile dunque a partire da oggi per PC tramite Steam al prezzo di €24.99.