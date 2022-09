Dungeons of Aether: slitta la data di uscita, è ufficiale

Dungeons of Aether era stato annunciato in uscita per il prossimo 25 ottobre, una data veramente prossima; ma a pochissimi giorni da quello che sarebbe dovuto essere il dayone il gioco viene ufficialmente posticipato. Slitta infatti la data di uscita dal 25 ottobre al 28 febbraio 2023. Ecco quanto dichiarato in merito dal team:

“Il tempo extra assicurerà che Dungeons of Aether sia una fantastica aggiunta al franchise di Aether che si espande nel mondo di Rivals of Aether. Ulteriori notizie verranno condivise sul titolo man mano che si avvicina al lancio.”



Lo slittamento dunque non è altro che un’assicurazione per un buon prodotto per un titolo molto interessante. Il gioco è progettato da Nick “ampersandbear” Blackwood e sfida i giocatori ad approfondire vari dungeon attraverso un intricato sistema di pesca di dadi che richiede una particolare astuzia del giocatore per arrivare alla vittoria.

In concomitanza con l’annuncio è stato rilasciato anche un trailer di lancio ( che trovate in fondo a questo articolo); il gioco è attualmente in fase di sviluppo per PC. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però lo sapevate che Re: Legend è uscito dall’accesso anticipato ed è disponibile su Steam? Qui il nostro articolo dedicato.