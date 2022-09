F.I.S.T Forged in Shadow Torch: disponibile per console

F.I.S.T Forged in Shadow Torch, sviluppato da TiGames a Shanghai, è un gioco d’azione Metroidvania in 3D che ha come protagonista un coniglio tutt’altro che tenero; brandisce infatti un pugno meccanico e i giocatori dovranno districarsi nella trama attraverso enigmi e sfide. L’utilizzo di Unreal Engine 4 è visibile nel trailer( che trovate in fondo a questo articolo), il quale ci mostra anche le interessanti dinamiche di gioco. Ecco di seguito la sinossi ufficiale rilasciata:

Sei anni fa, la Legione ha invaso e colonizzato Torch City, originariamente abitata da

animali. Rayton è un abitante della città, un coniglio ex soldato della guerra di resistenza,che vive in isolamento fin dai tempi dell’invasione. Dopo l’arresto di un suo amico, Rayton recupera il suo pugno meccanico e decide di reagire. Senza sapere che finirà in mezzo auna storia molto più grande di lui, tra la Gang, la Resistenza e la Legione.

F.I.S.T Forged in Shadow Torch è disponibile per PS5, PS4 e Nintendo Switch anche con una particolarissima Limited Edition, ecco cosa contiene:

Il gioco completo per PlayStation5, PlayStation4 o Nintendo Switch

Lo SteelBook ufficiale

Il soundtrack originale del gioco (in formato digitale)

3 lotografie

Tanti adesivi

Per quanto riguarda Key Feature ecco cosa include:

Una mappa interconnessa del mondo Metroidvania del gioco, con oltre una dozzina di aree diverse caratterizzate da temi e level design distinti.

Una storia profonda e incentrata sull’inevitabile conflitto tra animali e macchine.

Un’estetica dieselpunk unica che si fonde con la Shanghai del primo Novecento.

Un sistema di combattimento in stile arcade con combo ed esecuzioni mozzafiato grazie a tre armi multifunzione con design distinti per aspetto e vantaggi.

Un avvincente sistema di potenziamento del personaggio e una catena di abilitàper eseguire magnifiche combo.

Innumerevoli enigmi, sfide e oggetti da collezione nascosti in un mondo

affascinante e vasto.

Insomma F.I.S.T Forged in Shadow Torch è un titolo interessante tutto da scoprire, non resta che approfittare. Nel frattempo però lo sapevate che Dungeons of Aether slitta nella sua data di uscita? Qui il nostro articolo dedicato.