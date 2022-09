Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: domani 7 settembre arriva un nuovo trailer

The Pokémon Company, attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere che domani 7 settembre verrà pubblicato un nuovo trailer su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, quando qui in Italia saranno le ore 15:00. Il filmato si potrà vedere sul canale YouTube ufficiale.

Qui sotto potete vedere invece il tweet pubblicato sull’account ufficiale, in attesa di scoprire cosa verrà dunque mostrato domani. Pochi giorni fa era invece stato svelato un nuovo Pokémon, Grafaiai. Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno disponibili su Nintendo Switch dal 18 novembre 2022, e vi lasciamo, qualora vogliate dargli una letta, alla nostra anteprima.

