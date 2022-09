Biomutant: trailer di lancio per PS5 e Xbox Series X/S

Da oggi 6 settembre Biomutant arriva anche in versione PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e per questo THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di lancio del GDR open-world con gli animali antropomorfi di Experiment 101. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Come scritto nel testo che accompagna il video, queste versioni sono più fluide, con tempi di caricamento più veloci, supporto HDR e fino ai 60 FPS.

Su Xbox Series X e PS5, ci sono tre modalità tra cui scegliere: Qualità con 4K nativi (a risoluzione dinamica) e 30 FPS “stabili“, Prestazioni con 1440p nativi (risoluzione dinamica) e 60 FPS “stabili” e Qualità sbloccata con 4K nativi (risoluzione dinamica) e fino a 60 FPS. Biomutant su PS5 supporta anche le feature del DualSense

Su Xbox Series S, la Modalità Qualità offre una risoluzione nativa di 1440p (risoluzione dinamica) a 30 FPS stabili, la Modalità Prestazioni offre una risoluzione nativa di 1080p (risoluzione dinamica) a 60 FPS stabili e la Qualità Sbloccata con una risoluzione nativa di 1440p (risoluzione dinamica) e fino a 60 FPS.

Chi possiede già Biomutant su PlayStation 4 o Xbox One, può aggiornare gratuitamente la sua versione e portare con sé i file di salvataggio e i trofei/achievements.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Biomutant su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.