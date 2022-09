Pokémon Go: evento con Clefairy in arrivo

A settembre, si festeggia la luna piena dedicata al raccolto con Clefairy su Pokémon Go e non solo.

Date un’occhiata al cielo la notte del 10 settembre 2022 e probabilmente noterete che la luna è piena e luminosa. Conosciuta come la luna del raccolto, questo fenomeno astronomico è il momento migliore per festeggiare Clefairy, un Pokémon che ha sempre avuto un forte legame con il satellite della Terra. Dopotutto, i Clefairy sono noti per uscire dalle loro tane montane durante le notti di plenilunio per danzare e giocare. Possono anche raccogliere luce lunare nelle ali sul dorso, che pare permetta loro di volare a mezz’aria.

Quest’anno, avrete diversi modi per divertirvi con questo adorabile Pokémon Fata. Uno è giocare a Pokémon GO durante l’evento “Clefairy a catinelle” il 10 settembre 2022 dalle 18:00 alle 21:00 ora locale. Clefairy apparirà più frequentemente allo stato selvatico e gli Allenatori più fortunati potranno persino incontrarne uno cromatico! Dal 9 al 23 settembre 2022 potete sintonizzarvi su TV Pokémon per rivivere alcune delle comparse più memorabili di Clefairy nella serie animata Pokémon e, da domani, non perdetevi la retrospettiva delle comparse di Clefairy nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Molte altre sorprese sono in serbo per questo fine settimana!