Cyberpunk 2077: ecco cosa è stato mostrato al Night City Wire, Phantom Liberty nel 2023

Come da programma, oggi 6 settembre alle 17:00, sul canale Twitch di CD Project RED, si è svolto il Night City Wire, evento in cui sono state mostrate le novità in arrivo riguardo a Cyberpunk 2077, presentate dal senior community manager Pawel Burza.

La prima sezione è stata dedicata all’anime Edgerunners, in arrivo su Netflix il 13 settembre con i suoi 10 episodi, mostrandosi in una nuova clip, e dove a parlare è stato il narrative manager Bartosz Sztybor. Potete vedere la clip a questo link. Sztybor ha parlato della storia, dei temi, dei personaggi e non solo. Ha parlato dell’influenza dei collaboratori di Studio Trigger, lo studio giapponese che ha dato vita al mondo dell’anime, e del legame dell’anime con Cyberpunk 2077.

Successivamente è toccato al major update proprio legato ad Edgerunners, in arrivo oggi 6 settembre stesso all’interno del gioco. A parlare delle caratteristiche in arrivo, tra cui il mini-gioco Roach Race (disponibile anche su dispositivi Android e iOS) è stato il game director Gabriel Amatangelo: noto anche come Patch 1.6, l’updeate introduce nel gioco oggetti equipaggiabili tratti dall’anime. I giocatori avranno la possibilità di indossare la giacca indossata da David Martinez, il protagonista dell’anime, e di brandire un fucile usato da un altro personaggio della serie. Oltre agli oggetti ispirati a Edgerunners, l’aggiornamento introduce anche una serie di funzionalità al gioco, tra cui un sistema di trasmog dei vestiti, la progressione multipiattaforma, i cabinati arcade giocabili del già citato minigioco Roach Race ed altro ancora.

La sezione finale se la prende invece Phantom Liberty, espansione spy-thriller ambientata in un nuovo distretto di Night City, dove torna Johnny Silverheand, e a presentarla nello show è stata proprio Keanu Reeves. Questa espansione arriverà nel 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Stadia.

Amatangelo ha confermato che in Phantom Liberty verrà introdotto un nuovo cast di personaggi con cui V entrerà in contatto all’interno di una nuova location di Night City. Questa infatti la frase di presentazione che accompagna il video:

Io, V, giuro solennemente che servirò fedelmente i Nuovi Stati Uniti d’America.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer officiale di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Qui sotto potete invece vedere la live completa.