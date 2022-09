Splatoon 3: cinque armi ideali con cui iniziare a splattare

Siete già sommersi nell’inchiostro di Splatoon 3? Vi siete già lasciati andare al piacere della splattata? Bene, questo pezzo, allora, è esattamente ciò che stavate cercando. Come abbiamo detto più volte, Splatoon 3 offre un bagaglio di armi impressionante e, spesso, scegliere quella più giusta per voi potrebbe essere complicato. Per fortuna, però, noi di GamesVillage.it abbiamo pensato a tutto e abbiamo preparato una lista delle cinque armi più “semplici” da usare, per iniziare in maniera più soft possibile la vostra scalata al successo. Chiaramente, questa guida si basa sul gusto personale del sottoscritto e non vuole essere una valutazione oggettiva.

Posizione numero 5: Sparacolore recluta (Bomba splash, Gran bolla scudo) – l’arma “base” di Splatoon 3

La prima arma che vi consigliamo di tenere in considerazione è proprio la più ovvia, ossia l’arma “di base”. Lo Sparacolore recluta, pur essendo la prima arma che vi viene fornita, rimane un item molto valido, specialmente per la sua cadenza di fuoco e per il discreto range con cui colpisce gli avversari. Per ovvie ragioni, quest’ultima risulta in qualche modo “familiare” da utilizzare, e il fatto che venga fornita in combo con la Bomba splash e la Gran bolla scudo la rende una soluzione ancor più intrigante. D’altronde, la Bomba splash è una delle armi secondarie più amate e la Gran bolla scudo può risultare molto utile in diverse situazioni.

Splatoon 3: posizione numero 4 – Rullo splat (Bomba curling e Gran bolla scudo)

La quarta piazza della nostra top 5 dedicata alle armi più “semplici” da usare di Splatoon 3 è riservata all’immancabile Rullo splat. L’arma in questione, che si sblocca nei primi livelli di gioco, risulta molto utile per quei giocatori in qualche modo meno precisi nella fase di shooting e può diventare una fidata alleata proprio per chi predilige un approccio più aggressivo ma al contempo meno sfacciato. Insieme al rullo torna la Gran bolla scudo, molto utile in fase difensiva, e come arma secondaria c’è invece spazio per la bomba curling, una delle soluzioni più letali ed efficaci (una volta masterate, ovviamente) del titolo di Nintendo. Insomma, il Rullo splat è un po’ l’arma per chi spara a salve, ma funziona a dovere.

Posizione numero 3: Repolper duplo (Appiccibomba, Granchio armato)

Il gradino più basso del podio è dedicato a una delle armi più “fighe” dell’universo di Splatoon e di Splatoon 3: il Repolper duplo. Le doppie pistole con cadenza elevata (ma danno ridotto), che ricordano un po’ il tratto ludico delle armi di Tracer di Overwatch, tornano alla ribalta anche nel nuovo capitolo del titolo di Nintendo, per la gioia di moltissimi giocatori. Allo stile molto pratico della armi si aggiunge la combinazione di Appiccibomba come arma secondaria e soprattutto del nuovo Granchio armato come arma speciale, anch’essa che strizza l’occhio a Overwatch emulando un po’ il sistema offensivo di Wrecking Ball. Insomma: una volta familiarizzato con il particolare numero di colpi necessari per buttare giù gli avversari, questa combinazione può risultare una delle migliori di tutta l’esperienza di gioco e sicuramente una delle più letali per le fasi iniziali.

Posizione numero 2: Aerografo (Bomba a gassosa, Motosqualo)

In seconda posizione, combattuta fino alla fine, troviamo l’Aerografo, una delle armi più utilizzate dal sottoscritto durante l’avventura in quel di Splatoon 2 e che anche in Splatoon 3 ha suscitato sin da subito il mio interesse. L’Aerografo è praticamente perfetto per chi preferisce colorare le superfici anziché splattare i nemici, grazie a una cadenza di fuoco ottima ma soprattutto a un campo di “colorazione” decisamente elevato, che riesce a far sì che il giocatore possa raggiungere tanti punti del campo una volta iniziato il proprio “giro” di splattate. A ciò si aggiunge una buona arma secondaria come la Bomba a gassosa ma soprattutto il Motosqualo, una delle armi speciali più fighe e potenti, introdotte proprio con Splatoon 3. Insomma: se siete dei giocatori che prediligono il gioco di squadra, potreste trovare nell’Aerografo la vostra personale fonte d’ispirazione.

Posizione numero 1: Marker (Bomba curling, Mega timbro)

Il leader indiscusso di questa nostra classifica è senza dubbio alcuno il Marker. L’arma che si blocca intorno al livello 6-7 è incredibilmente duttile, e rende molto semplice tanto colorare in maniera rapida le aree di gioco quanto splattare gli avversari, grazie a una cadenza di fuoco rapidissima e un discreto numero di danni inflitti. Il grande plus di quest’arma, però, è quello relativo all’arma speciale: scegliendo il Marker, infatti, potrete avvalervi del potentissimo Mega timbro, un’arma speciale in grado di spostare seriamente gli equilibri in partita grazie a una combinazione incredibile di potenza, velocità e praticità di utilizzo. Se a questo aggiungete poi la Bomba curling come arma secondaria, beh, il gioco è fatto e ci ringrazierete dopo.

Voi cosa ne pensate di questa top 5? Quali sono le vostre armi preferite? Fatecelo sapere nei commenti!