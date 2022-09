Marvel’s Spider-Man 2: il gameplay arriverà presto, rumor

Dopo God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man 2 è il prossimo grande gioco in arrivo dedicato ai supereroi Marvel di cui siamo a conoscenza. Sviluppato per PlayStation 5 da Insomniac Games in collaborazione con PlayStation e Marvel Games. Annunciato lo scorso anno con una finestra di lancio nel 2023, gli aggiornamenti sul gioco sono stati scarsi da allora, anche se sembra che potrebbe cambiare presto. Nel 2021 Bryan Intihar, creative director di Marvel’s Spider-Man ha puntualizzato che c’è ancora del lavoro da fare su Peter Parker, per quanto quest’ultimo non sarà presente nello spin-off.

La nota insider Millie Amand è recentemente andata su Twitter e ha affermato in un aggiornamento che lo sviluppo di Marvel’s Spider-Man 2 sta superando le aspettative per i superiori Marvel, con un dipendente Marvel che elogia la sorprendente fluidità e la qualità del gameplay. È interessante notare che Amand afferma anche che il gameplay per il sequel di supereroi debutterà presto.

Ovviamente, data la finestra di lancio di Marvel’s Spider-Man 2 nel 2023, si potrebbe immaginare che altri aggiornamenti sul gioco arriveranno nei prossimi mesi, se Sony intende davvero non ritardare il gioco. Rapporti recenti hanno affermato che un PlayStation Showcase questo mese, dove è probabile che il gioco venga visualizzato. Naturalmente, il 9 settembre si terrà anche il Disney e la Marvel Games Showcase, che potrebbe anche valere la pena tenere d’occhio.

Insomniac Games è una società statunitense dedita allo sviluppo di videogiochi con sede nella città di Burbank, nella Contea di Los Angeles (California). È stata fondata nel 1994 da Ted Price con il nome Xtreme Software, e poi rinominata Insomniac Games un anno dopo. L’azienda è nota per aver sviluppato giochi di grande successo per PlayStation, come Spyro the Dragon (1998-2000), Ratchet & Clank, Resistance (2006-11) e Marvel’s Spider-Man (2018).

Marvel’s Spider-Man 2 è previsto per il 2023 su PlayStation 5. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.