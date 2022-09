Sonic Frontiers: annunciata”Vandalize”, la sigla di chiusura

Sarà la rock band giapponese ONE OK ROCK a cantare la sigla di chiusura di Sonic Frontiers. Il titolo del brano è Vandalize e va a mixare elementi della musica giapponese con il rock più classico al fine di creare la perfetta colonna sonora per i movimenti veloci e scattanti di Sonic.

Vandalize infatti viene descritto come un lavoro fortemente collaborativo tra SEGA e ONE OK ROCK al fine di miscelare perfettamente tra di loro questi elementi creando qualcosa di perfettamente coerente all’interno del titolo. Ma ecco, di seguito, quanto dichiarato da Taka, il cantante della band, in un comunicato stampa:

Abbiamo collaborato con SEGA su Sonic Frontiers perché ci relazioniamo a Sonic e al modo in cui ha conquistato il mondo dopo aver iniziato in Giappone.La nostra sede è negli Stati Uniti e ci siamo esibiti in Europa, Asia e Sud America, quindi siamo estremamente felici di poter lavorare con il famoso Sonic.

In concomitanza con l’annuncio è stato rilasciato anche un teaser trailer ( che trovate in fondo a questo articolo) della sigla che permette di ascoltare in anteprima la canzone e, soprattutto, di testare con mano quanto perfettamente si amalgami allo stile del gioco. Sonic Frontiers uscirà per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC tramite Steam l’8 novembre, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che all’Ubisoft Forward potrebbero essere presentati 4 nuovi AC? Qui il nostro articolo dedicato.