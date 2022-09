eFootball: disponibile l’aggiornamento 2.0.2

Tramite la pagina Twitter di eFootball Konami ha annunciato di aver reso disponibile il nuovo aggiornamento, versione 2.0.2. Ricordiamo che recentemente la Konami ha esteso la partnership con la squadra dell’Arsenal. Per maggiori informazioni e per leggere tutte le note del nuovo aggiornamento, potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

eFootball è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, dispositivi mobile e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.

Thank you for playing eFootball™ 2023 📢

Today, we have launched the v2.0.2 update for eFootball™ 2023 Mobile and implemented fixes to some in-game issues 📱

See below for more information 👇 https://t.co/ENqXApA3Wb

We hope you continue to enjoy #eFootball2023! pic.twitter.com/QtP3Oy3piX

— eFootball (@play_eFootball) September 6, 2022