A Plague Tale Requiem: annunciati i doppiatori e le lingue disponibili

A Plague Tale Requiem è, senza giri di parole, uno dei titoli più attesi dell’anno e, in vista dell’uscita il prossimo 18 ottobre, Asobo Studio ha annunciato i doppiatori. Il cast infatti vedrà il ritorno di Charlotte McBurney e Logan Hannan, i quali riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Amicia e Hugo.

I doppiatori dei protagonisti non cambiano dunque, ma MCBurney e Hannan non sono gli unici ad essere stati annunciati; nel cast vocale infatti entrano Kit Connor e Lucy Briggs-Owen. Per quanto riguarda Kit Connor la sua voce è già particolarmente conosciuta per aver lavorato nella serie tv Netflix Heartstopper; nel gioco darà la voce a Lucas; mentre per quanto riguarda Lucy ha un curriculum di tutto rispetto nei videogiochi. Ha già prestato la sua voce a una delle protagoniste femminili di Bloodborne, Queen Victoria e Civilization 6, e persino Dark Souls 3, in A Plague Tale Requiem darà la voce ad Amicia e alla madre di Hugo, Beatrice. Lucas e Beatrice erano presenti anche nel capitolo precedente, ma cambieranno doppiatori in questo più recente.

Le notizie riguardanti il gioco non sono terminate, infatti tramite le pagine social ufficiali del titolo, vengono anche svelate quelle che saranno le lingue presenti nel gioco. Il titolo sarà doppiato in inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese; ma sarà tradotto e sottotitolato in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese, coreano, giapponese, ceco, polacco, portoghese e arabo.

Insomma, davvero una sfilza di novità hanno interessato il titolo nelle scorse ore proprio in vista dell’imminente uscita; molto facile ipotizzare dunque che non sia finita qui, la casa di sviluppo potrebbe avviare una campagna pubblicitaria importante in questo mese antecedente al rilascio. A Plague Tale: Requiem arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch attraverso il cloud.Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, avete letto la nostra intervista al game director del titolo? La trovate a questo indirizzo.