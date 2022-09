Firewall Ultra: annunciato per PlayStation VR2

Lo sviluppatore First Contact Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco Firewall Ultra per PlayStation VR2. Il trailer rivela che saranno disponibili alcune modalità di gioco, tra cui single-player e multiplayer. Dai un’occhiata qui sotto.

Firewall Ultra si svolgerà cinque anni dopo gli eventi del gioco originale. Ciò significa anche che gli appaltatori e le località del primo gioco avranno visto un’evoluzione nel nuovo gioco. Gli sviluppatori hanno anche rivelato che Firewall Ultra utilizzerà server dedicati per il suo multiplayer piuttosto che utilizzare connessioni peer-to-peer. Il trailer elenca anche una serie di funzionalità in Firewall Ultra, tra cui supporto per trigger adattivi, rilevamento del tocco delle dita, rilevamento degli occhi, feedback tattile, rendering foveato, campo visivo di 110 gradi, tempi di caricamento rapidi e supporto per 4K HDR. Ci sarà anche il supporto post-lancio per Firewall Ultra , incluse nuove mappe, appaltatori e armi.

Sony ha rivelato ufficialmente PlayStation VR2 lo scorso gennaio dopo mesi di leak. Altri importanti annunci includono Horizon: Call of the Mountain, mostrato nell’ultimo State of Play ed in fase di sviluppo per il display e presente tra le demo del GDC 2022 per gentile concessione di Firesprite Studios e Guerrilla Games. Tuttavia, Sony deve ancora confermare quando verrà lanciato l’hardware. Di recente Tramite il profilo Bit Planet Games su Reddit è stata pubblicata la prima foto ufficiale del nuovo PlayStation VR2.Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale Playstation:

Arruolatevi come contractor d’élite e affronta missioni multiplayer PVP e PVE di squadra, in questo sparatutto tattico in prima persona sviluppato da First Contact Entertainment per PlayStation VR2.

Firewall Ultra dovrebbe arrivare esclusivamente su PlayStation VR2. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.