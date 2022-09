Play!Pokémon: ripartono gli eventi in Italia

Molti eventi riguardanti Play!Pokémon erano stati messi in pausa qualche tempo fa per poi riprendere regolarmente in alcuni paesi del mondo. Ad oggi anche in Italia i giocatori possono nuovamente partecipare ad alcuni eventi ed una parte del programma ufficiale riprende in tutta la nazione.

I giocatori potranno infatti partecipare agli eventi della Lega Pokémon ospitati nei negozi( è possibile consultare la lista completa dei negozi a questo indirizzo) , competere negli eventi di lega e nei tornei prerelease contro altri giocatori.

Le notizie sugli eventi in corso si trovano a questo indirizzo invece. Insomma, davvero delle ottime notizie per i fan di Play!Pokémon! Restiamo sintonizzati.