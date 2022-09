Fortnite: aggiornamento 3.67, ecco per quanto saranno off i server

Fortnite, uno dei più grandi fenomeni mediatici del momento, sarà soggetto ad un momento di non disponibilità dei server oggi in seguito ad un corposo aggiornamento, il 3.67. Epic Games, infatti, si prepara al contenuto finale della Stagione 3 del Capitolo 3, noto come v21.51.

Come sempre, cioè che ci si aspetta dagli aggiornamenti di Fortnite sono molte nuove skin, modifiche e correzioni di bug; sfortunatamente però proprio per via del corposo aggiornamento, i giocatori non potranno entrare in game per un periodo di tempo.

Tramite l’account ufficiale del gioco, è stato reso noto che i tempi di inattività per il prossimo aggiornamento inizieranno alle 1:00 PT / 4:00 ET / 9:00 BST di mercoledì 7 settembre 2022; Epic Games non ha tuttavia specificato quanto durerà l’aggiornamento ma, in base a quelli precedenti, potrebbe durare un paio d’ore, ciò significa che i server probabilmente inizieranno a tornare online al più tardi alle 3:00 PT / 6:00 ET / 11:00 BST. Molto improbabile un prolungamento dei tempi di manutenzione ( a meno che non si verifichino dei problemi ovviamente).

Per quanto riguarda le note sulla patch non ci sono stati aggiornamenti da parte di Epic Games, ma restiamo comunque sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che Lady Gaga potrebbe approdare nel gioco? Qui il nostro articolo dedicato.