Asterigos: svelata la data di uscita ma è disponibile già la demo

Asterigos sarà rilasciato il prossimo 11 ottobre. Manca dunque solo un mese all’inizio della commercializzazione, ma ad oggi è già disponibile una demo per PC, mentre per quanto riguarda le console dovranno attendere una data più prossima al lancio.

Per quanto riguarda il titolo si tratta di un gioco di ruolo d’azione, ma ecco di seguito una panoramica del gioco tramite tinyBuild:

Asterigos: La maledizione delle stelle è un gioco di ruolo d’azione in terza persona ambientato in un mondo ispirato alla mitologia greca e romana. I giocatori vestono i panni di Hilda, una giovane e coraggiosa guerriera alla ricerca dei segreti di Aphes, una città maledetta eternamente perseguitata dai suoi cittadini trasformati, ora ridotti a mostri orribili. Per sopravvivere alla sua missione, Hilda dovrà affinare una serie di stili di combattimento, tra cui spada e scudo, doppie lame, lance e martelli, oltre a padroneggiare il lancio magico di potenti bastoni e braccialetti incantati.Anche con potenza e magia alle spalle, esplorare Aphes sarà sicuramente pericoloso. Decine di tipi di mostri si nascondono nelle sue strade, piazze ed edifici in rovina, tra cui oltre venti avvincenti battaglie con i boss. È un luogo di una bellezza mortale, con una rete interconnessa di valli illuminate dal sole, caverne cristalline e splendide piazze, pronte per essere esplorate alla moda “simile a un’anima” collaudata nel tempo. Per quanto pericolosa, la città è pronta a premiare i curiosi ei coraggiosi con tradizioni nascoste e tesori perduti.

Insomma il gioco si presenta davvero interessante, ma qualche informazione in più sarà sicuramente disponibile in seguito alla prova con la Demo. Restiamo sintonizzati.