The Wandering Village: ecco la data di uscita ufficiale

The Wandering Village è un titolo profondamente ispirato dalle opere di Miyazaki, nello specifico ad Nausicaä of the Valley of the Wind del 1984. Il gioco ha come fulcro intorno al quale ruotano le dinamiche di gioco, la costruzione di una città sul dorso di un mostro. Raccontato in questa maniera sembra tutto molto semplice, ma in realtà non è propriamente così.

Il mondo intorno è ostile e la popolazione dovrà non solo adattarsi alla nuova situazione e sopravvivere attraverso la coltivazione e costruzione, ma dovrà anche instaurare un rapporto profondo con la creatura custode della propria città e, di conseguenza, della propria vita.

The Wandering Village è stato finanziato da una corposa campagna Kickstarter che si chiude con oltre 150 mila euro ( qui il nostro articolo dedicato) e vedrà effettivamente l’inizio della commercializzazione il prossimo 14 settembre, una data molto prossima; e sarà in accesso anticipato su PC, Mac e Linux. Restiamo sintonizzati.