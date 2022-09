Tower of Fantasy: il primo major update arriva il 15 settembre, arriva anche l’esecutrice Hykros Claudia

Level Infinite e Hotta Studio annunciano l’arrivo del primo Major Update per l’open-world MMORPG Tower of Fantasy. A partire dal 15 settembre, i giocatori potranno sbloccare Artificial Island, una nuova location piena di isole fluttanti, nuovi luoghi da esplorare, nuovi Developer Logs da ottenere, oltre a nuovi boss d’elite da affrontare.

Oltre a una nuova mappa, i giocatori potranno sbloccare Claudia, Esecutrice Hykros dall’inconfondibile temperamento militare. La sua padronanza delle spade a una mano l’ha portata in prima linea in complesse operazioni, ma dopo essere stata gravemente ferita nell’Operazione Dark Apocalypse, è stata costretta al ricovero in una struttura medica dedicata. Claudia è affidabile, tenace e sempre pronta a gettarsi nella mischia. Sebbene all’inizio sembri fredda, una volta conosciuta è come una sorella maggiore dal cuore gentile. Con un forte senso di rettitudine, combatte per la giustizia e per gli altri. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Dettagli di Artificial Island

Artificial Island si sblocca al raggiungimento del Lv.50 e dopo il completamento di missioni specifiche; i Viandanti potranno partire per quest’isola lontana prendendo il veicolo volante della Banges Tech.

I Viandanti intraprenderanno un viaggio straordinario e si prepareranno a interagire e a risolvere innumerevoli enigmi sull’isola, con un sacco di rifornimenti, tra cui il nucleo d’oro, il nucleo nero e persino il raro nucleo rosso.

I Viandanti possono sbloccare la funzione di costruzione di Artificial Island per creare la propria isola esclusiva! I giocatori potranno accedere alla funzione Costruzione quando i loro progressi nell’esplorazione raggiungeranno l’obiettivo specificato OPPURE il livello specificato (uno o l’altro). I giocatori potranno sbloccare mappe esclusive e raccogliere materiali da costruzione per creare diversi oggetti, conoscere i servitori intelligenti e gli animali domestici e creare e scambiare oggetti di valore.

Tower of Fantasy è disponibile su dispositivi mobile e PC.