Xenoblade Chronicles 3: disponibile la patch 1.1.1

Un nuovo aggiornamento è appena stato rilasciato per Xenoblade Chronicles 3 e risolve alcuni bug e glitch scoperti più di recente del gioco. In particolare, rimuove un softlock possibile battendo in anticipo un nemico specifico, corregge la meccanica di cottura per renderlo nuovamente funzionante e rende ora normalmente ottenibili alcuni oggetti precedentemente non ottenibili. Potete trovare le note complete qui. Ricordiamo che quest’estate è stato rilasciato il primo Pass di espansione mentre il secondo arriverà questo inverno. Di seguito una panoramica della versione 1.1.1 di Xenoblade Chronicles 3:

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Un emozionante gioco di ruolo e avventura vi attende in Xenoblade Chronicles 3. Partite alla scoperta di un mondo unico, affrontate creature feroci e aiutate Noah, Miyo e i loro amici a spezzare una volta per tutte l’infinito ciclo di violenza che affligge le loro patrie.

Caratteristiche

Combattete per vivere : un gruppo di sei soldati decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per smascherare una nuova minaccia .

: un gruppo di sei soldati decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per . Un mondo da esplorare: con i suoi panorami mozzafiato, la sua variegata fauna e i suoi punti di riferimento unici, l’epico mondo di Aionios aspetta solo di essere esplorato. Tenete traccia dei tuoi incontri usando il Diagramma Intesa, una mappa che registra i personaggi in cui ti imbatti nel corso dei vostri viaggi e le relazioni tra di essi.

Xenoblade Chronicles 3 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.