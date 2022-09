Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: il nuovo trailer è sulla ricerca dei propri tesori

Come da programma, oggi 7 settembre è stato pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

The Pokémon Company ha infatti pubblicato un nuovo filmato del prossimo titolo della serie, sviluppato da Game Freak e in arrivo su Nintendo Switch. Nello specifico, si tratta della ricerca dei propri tesori, evento principale dell’Accademia Arancia: nella scuola a cui si iscriveranno i giocatori, viene infatti organizzata una speciale attività extracurricolare: il tema è, per l’appunto, “la ricerca di tesori”.

Nel filmato si vedono tre luoghi differenti: Il primo è il viale della polvere di stelle, dove ci anche degli studenti indisciplinati, del team Star, con Pruna, capobanda della divisione Fuoco. Il secondo è il sentiero leggendario, dove si vede Pepe, studente e cuoco di talento; in questa sezione si vede anche un Pokémon di grandi dimensioni, Kwarf, il dominante delle scogliere. Il terzo luogo è invece il cammino dei campioni, dove affrontare i capi palestra, con Alisma, presidentessa della Lega Pokémon, Nemi, allenatrice che vi farà da guida, e Brassius, capopalestra specializzato in Pokèmon Erba.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno disponibili su Nintendo Switch dal 18 novembre 2022, e vi rimandiamo, qualora vogliate dargli una letta, alla nostra anteprima.