Nintendo Switch OLED: il modello Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arriva a novembre

Con l’uscita dei nuovi e attesi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Nintendo non poteva non fare un edizione speciale a tema della console: ed ecco infatti che il Nintendo Switch OLED, modello Pokèmon Scarlatto e Pokémon Violetto sarà disponibile dal 4 novembre, pochi giorni prima dell’uscita del gioco. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato da Nintendo Italia che mostra quattro foto di questa nuova edizione, con i dettagli dei vari componenti, dalla console stessa (fronte e retro), ai joy-con, alla dock station.

Dai un'occhiata più da vicino a #NintendoSwitch – Modello OLED edizione speciale #PokemonScarlattoVioletto. pic.twitter.com/kPmiP3WEVr — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 7, 2022

Lasciandovi al trailer dell’edizione speciale del Nintendo Switch OLED, ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno disponibili su Switch dal 18 novembre 2022, e che poco fa è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco, sulla ricerca dei propri tesori.