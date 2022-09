Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Nucleo: annunciato il nuovo pad, in bianco

Microsoft ha annunciato oggi un nuovo controller Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Nucleo, il cui prezzo è inferiore di 50 euro rispetto a quello dell’attuale Xbox Elite 2.

L’Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Nucleo è disponibile per il preordine da oggi 7 settembre al prezzo di 129,99 euro, ma non include i consueti componenti intercambiabili, che dovranno essere acquistati separatamente. L’uscita del pad è prevista per il 21 settembre.

L’Xbox Elite 2 Core offre i consueti thumbstick a tensione regolabile, l’impugnatura gommata avvolgente e i grilletti più corti, ed è ora disponibile in bianco. È lo stesso controller bianco che si è visto in un video trapelato il mese scorso ed è stato progettato essenzialmente per essere un controller Xbox Elite 2 più economico.

Dall’immagine qui sotto potete vedere la differenza in quanto componenti nelle due edizioni.

Il nuovo Xbox Elite 2 Core non viene inoltre fornito con una custodia per il trasporto. Se si desiderano i paddle posteriori, una serie di levette e la custodia per il trasporto, è necessario acquistare un “Pacchetto di componenti completo” separato al prezzo di 59,99 dollari. Il pacchetto comprende quanto segue:

1 D-pad intercambiabile (standard)

4 levette intercambiabili (2 classic, 1 tall, 1 dome)

4 paddles (2 medium, 2 mini)

1 custodia per il trasporto

1 dock di ricarica

1 cavo USB-C cable

Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione del nuovo controller per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11.