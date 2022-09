Gotham Knights: online il trailer con il dietro le quinte della Bat-famiglia

Warner Bros. Games e DC hanno svelato oggi un nuovo trailer di Gotham Knights, l’action RPG open world in terza persona sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, nel quale sviluppatori del team di Warner Bros. Montreal raccontano alcuni aspetti del dietro le quinte del gioco, dell’ispirazione offerta dai fumetti per la realizzazione dei personaggi della Bat-famiglia in Gotham Knights e di come Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin siano stati ripensati appositamente per il gioco per offrire combattimenti realistici e una esperienza narrativa unica.

Nel video, il team di sviluppo parla anche dei propri sforzi per creare elementi narrativi interconnessi per ogni personaggio, così da descrivere le relazioni che li legano e dare maggiore profondità alle individualità dietro le maschere. L’uscita mondiale di Gotham Knights è prevista per il 21 ottobre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Col pre-order del gioco si riceverà la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC. Intanto, avete visto il video dedicato ai super-criminali?