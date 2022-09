tERRORbane: in arrivo un nuovo aggiornamento, con doppiaggio italiano

Il team italiano bitNine Studio farà uscire un nuovo aggiornamento il per tERRORbane il 15 settembre. In quei giorni oltretutto il team sarà al Tokyo Game Show e, quale momento migliore se non la kermesse nipponica per mostrare l’aggiornamento che introdurrà tre nuove lingue (tra cui il giapponese, e pure l’italiano) per il voice over e due nuove lingue per i testi, oltre ad un bilanciamento generale e ad alcuni nuovi strumenti funzionali alla rigiocabilità del titolo.

Tra le nuove lingue per il doppiaggio, ci sarà appunto l’italiano (che purtroppo non erano riusciti ad inserire nel gioco al day one), realizzato dallo story writer del team di Forlì, Andrea, e il giapponese, realizzato da Tomokazu Sugita, famoso doppiatore e voce, tra tantissime altre, di Gintoki Sakata in Gintama e di Joseph Joestar in Le bizzarre avventure di JoJo.

Qui sotto una piccola descrizione del gioco (dalla pagina Steam) dalla forte componente comica, dove i bug sono vostri amici:

In tERRORbane ti aspetteresti di salvare un generico regno RPG, giusto? Invece, lo Sviluppatore che ha creato il gioco continua a intromettersi in tutto quello che fai, esilaranti bug e glitch spuntano ovunque tu vada e niente sembra funzionare come dovrebbe?! Cosa dovrebbe fare un onesto Giocatore, se non armarsi della sua BUG LIST, usare i bug a suo vantaggio e guadagnarsi la sua meritata sequenza dei crediti finale?

Ricordiamo che il gioco era stato nominato anche ai gamescom award 2021 nella categoria Most Original Game.