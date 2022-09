Warlander: annunciato il fantasy medievale di Toylogic e Plaion

Toylogic ha annunciato Warlander, un nuovo gioco in partnership con PLAION.

Warlander è un free-to-play multiplayer online in terza persona ambientato in un mondo fantasy medievale. Fino a cento giocatori potranno unirsi e combattere come parte di due o cinque eserciti in schermaglie e assedi al castello con l’obiettivo di irrompere nella roccaforte degli avversari e distruggerne il nucleo. Il gioco verrà lanciato prima su PC a partire da un’open beta e verrà pubblicato anche su console dopo il lancio. Potete vedere degli screen di gioco in fondo alla notizia.

Giocando come guerriero, chierico o mago con le proprie abilità uniche, i giocatori avranno la possibilità di costruire mazzi di personaggi finemente personalizzati per le battaglie future. Ciò include la personalizzazione delle abilità e le caratteristiche visive per aiutare i personaggi a distinguersi nel fervore della battaglia. Al lancio saranno disponibili due modalità di gioco. Innanzitutto, una modalità a due squadre con un massimo di 40 giocatori e una modalità a cinque squadre con un massimo di 100 giocatori.

Yoichi Take, Game Director e Presidente di Toylogic, ha dichiarato:

“Fin dall’inizio, la nostra missione è stata quella di creare un gioco di cui i giocatori si potessero innamorare dopo la prima partita. Che si tratti della sfida strategica, del brivido del combattimento o dell’eccitazione di realizzare quel mazzo di personaggi perfetto, volevamo creare Warlander per tutti. Un gioco che non offre solo divertimento competitivo ogni volta che si genera, ma richiede vere capacità di leadership e tattiche da padroneggiare. Non vediamo l’ora di avviare la nostra open beta su PC e mostrare Warlander al mondo intero”.

Il gioco inizierà con una fase Open Beta su PC in cui i giocatori potranno iscriversi e provare ad entrare a far parte della community per contribuire a plasmare il futuro del gioco a partire da lunedì 12 settembre 2022.

Stephan Schmidt, Director of Partner Publishing di PLAION, ha dichiarato:

“Siamo estremamente entusiasti di lavorare a stretto contatto con Toylogic per Warlander. La loro esperienza e competenza sono innegabili e il feedback che abbiamo ricevuto finora dalla stampa internazionale è davvero sorprendente. È chiaro che possono offrire un ottimo titolo. Il nostro obiettivo è fornire prodotti di qualità ai giocatori di tutto il mondo”.

Qui sotto potete vedere degli screen del gioco.