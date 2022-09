F1 22: l’ultimo aggiornamento aggiunge la Ferrari speciale del Modena Italian GP

Codemasters ed Electronic Arts si uniscono ai festeggiamenti per il Gran Premio d’Italia della Scuderia Ferrari con l’ultimo aggiornamento gratuito per F1 22, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Gli oggetti speciali Giallo Modena a tempo limitato, tra cui la livrea della vettura, le divise dei piloti, le divise dei box, il casco e gli stivali, lanciati dalla Ferrari in vista del FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022, saranno disponibili gratuitamente nel gioco per tutti i giocatori il 12 settembre. L’aggiornamento include anche il Circuito Internazionale di Shanghai e un evento settimanale dedicato a Zhou Guanyu per commemorare la Festa della Luna cinese. Il circuito automobilistico cinese segue Portimao, aggiunto al gioco il mese scorso. Di seguito la dichiarazione di Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters:

Siamo entusiasti di accompagnare la Ferrari in questo momento speciale e di portare questa nuova immagine iconica che hanno sviluppato in F1 22. Il nostro studio è orgoglioso di creare esperienze di gara autentiche e questi tocchi rafforzano la vicinanza del gioco al mondo della Formula 1.

Per celebrare la Festa della Luna, famosa nella cultura cinese, i giocatori potranno anche affrontare una sfida speciale con un evento settimanale gratuito intitolato Un brillante inizio di F1. I giocatori dovranno guidare il pilota dell’Alfa Romeo Zhou Guanyu verso il suo miglior risultato di sempre in Formula 1 superando il suo eroe d’infanzia Fernando Alonso e il compagno di squadra Valtteri Bottas a sei giri dalla fine. Dal 12 al 25 settembre, i primi sette della classifica nel FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX sbloccheranno una livrea personalizzabile per l’auto Kohaku Koi. Di seguito una panoramica del titolo:

Guidate le nuove straordinarie auto della stagione di Formula 1 2022 con i 20 piloti e i 10 team ufficiali, e prendete il controllo della vostra esperienza di guida con sequenze di gara immersive o casual.

F1 22 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.