Gungrave GORE sarà sul Game Pass al lancio

A conferma delle passate indiscrezioni, Gungrave GORE sarà disponibile su Xbox Game Pass il giorno stesso del lancio, 22 novembre. A dare la notizia l’editore Prime Matter e lo sviluppatore Studio Iggymob, Ecco quanto dichiarato in merito:

Sono trascorsi più di due decenni da quando l’originale Gungrave è stato rilasciato su console, e ora siamo tornati oggi con la possibilità di mostrare come può essere Gungrave GORE anche su Xbox; ecco perché siamo lieti di annunciare oggi che i giocatori su Xbox One e Xbox Seriesrs X|S potranno interpretare il leggendario pistolero antieroe tosto in GG il primo giorno con Xbox Game Pass (Console, PC, Cloud) a partire da novembre 22, 2022!



Il gioco è uno sparatutto in terza persona che mette il giocatore nei panni dell’antieroe per eccellenza, si dovranno eliminare orde di nemici a suon di proiettili districandosi in quella che è una storia d’amore, vendetta e lealtà. Il titolo sarà lanciato il 22 novembre per PlayStation 5, Xbox Series , PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam; restiamo sintonizzati.