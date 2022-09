Atomic Heart: Focus Entertainment e Mundfish collaborano

Focus Entertainment e Mundfish annunciano ufficialmente la loro collaborazione in Atomic Heart; le due aziende lavorano in simbiosi al fine di portare al pubblico un prodotto spettacolare; anche grazie alla tecnologia di Ray Tracing offerte dalle schede grafiche del terzo partner Nvidia. Il titolo, ancor prima dell’uscita, sta riscuotendo un discreto successo, anche grazie al trailer rilasciato durante la Gamescom qualche giorno fa. Entrambe le aziende si dichiarano soddisfatte ed entusiaste della collaborazione e dell’andamento del gioco. Il primo a prendere parola in merito è Robert Bagratuni, CEO di Mundfish, ecco le sue parole:

Cinque anni fa, quando abbiamo fondato lo studio, ci siamo posti l’obiettivo di creare un prodotto di livello mondiale che potesse essere apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo e ora, quando la posta in gioco è più alta che mai, siamo finalmente pronti a rilasciare la carica che abbiamo accumulato in questi anni. Non potremmo essere più felici di dirigerci all’uscita con un editore così esperto e non abbiamo dubbi che Focus Entertainment renderà il lancio del gioco in arrivo davvero eccezionale.



Julien Ramette, Chief Business Development Officer di Focus Entertainment, risponde così:

È un onore collaborare con uno studio talentuoso come Mundfish. Siamo rimasti sbalorditi dalle menti creative di Robert e del suo team non appena abbiamo iniziato a collaborare. Gli standard AAA che hanno fornito per il loro primo gioco sono davvero un risultato enorme. Atomic Heart onorerà sicuramente tutti i giocatori alla ricerca di un’esperienza originale e di nuova generazione.

L’entusiasmo delle aziende è già accattivante di suo, ma sono le informazioni sul gioco rilasciate fino a questo momento ad alzare di molto l’asticella di hype dei fan! Ecco, di seguito, cosa recita la sinossi ufficiale:

Benvenuti in un mondo utopico di meraviglie e perfezione, in cui gli esseri umani vivono in armonia con i loro robot fedeli e ferventi.Bene, è così che era una volta. Con il lancio dell’ultimo sistema di controllo robotico a pochi giorni di distanza, solo un tragico incidente o una cospirazione globale potrebbero interromperlo…Il corso inarrestabile della tecnologia, insieme agli esperimenti segreti, ha dato vita a creature mutanti, macchine terrificanti e robot superpotenti, tutti improvvisamente ribelli ai loro creatori. Solo tu puoi fermarli e scoprire cosa si nasconde dietro il mondo idealizzato.Usando le abilità di combattimento garantite dal tuo guanto sperimentale, il tuo arsenale di lame e armi all’avanguardia, combatti per la tua vita in incontri esplosivi e frenetici. Adatta il tuo stile di combattimento a ogni avversario unico. Combina le tue abilità e risorse, usa l’ambiente e migliora il tuo equipaggiamento per superare le sfide e sradicare il male.

Atomic Heart ha tutte le carte in regola per diventare un gioco di successo; il titolo sarà disponibile in un non ben precisato periodo invernale, a proposito di questo infatti dovremo necessariamente attendere ulteriori notizie da parte della casa di sviluppo. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Grungrave GORE sarà disponibile al lancio anche Xbox Game Pass? Qui il nostro articolo dedicato.