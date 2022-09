Process of Elimination: ecco la nuova mystery visual novel di NIS Amerrica

NIS America è entusiasta di annunciare che Process of Elimination è in arrivo su Nintendo Switch e PS4 nella primavera del 2023. Il Quartering Duke, un famigerato serial killer con oltre un centinaio di vittime, ha gettato il paese nel caos con i suoi atti atroci.

Per porre fine alla sua follia omicida, la Detective Alliance, composta dai migliori investigatori del mondo, si è riunita per incastrarlo. Tuttavia, in una serie di eventi imprevisti, un aspirante ma insignificante detective di nome Wato Hojo si imbatte nelle loro operazioni. Si unisce alla Detective Alliance sulla misteriosa isola di Morgue per indagare sul Quartering Duke, solo per scoprire poi che il colpevole si nasconde tra di loro. Riusciranno questi investigatori a dimostrare la loro innocenza e a svelare l’identità del Quartering Duke? Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina ufficiale:

In questa avventura poliziesca, 14 detective si riuniscono su un’isola misteriosa per fermare un serial killer… e presto si rendono conto che il colpevole si nasconde tra loro.

Caratteristiche

Il Segno dei Quattordici : unitevi ad altri 13 detective, ognuno con le proprie abilità, strumenti e personalità distinte. Esplorate i luoghi chiave dell’isola di Morgue e partecipate a un dialogo basato sulla scelta per ottenere prove utili per ogni caso.

: unitevi ad altri 13 detective, ognuno con le proprie abilità, strumenti e personalità distinte. di Morgue e per ottenere prove utili per ogni caso. Uno studio nell’ombra : svolgete le indagini su una mappa interattiva della scena del crimine. Usa la tua capacità di detective per assorbire informazioni critiche , cercate di capire dove chi sarà la prossima vittima e r accogliere indizi mentre ricomponete la verità su ogni omicidio .

: su una mappa interattiva della scena del crimine. Usa la tua capacità di detective per , cercate di capire dove e r . L’isola della paura: in quanto quartier generale segreto della Detective Alliance, l’isola di Morgue ospita una serie di aree misteriose e pericolose. Esplorate una varietà di luoghi vivaci tra cui un labirinto, una struttura di ricerca e il maniero dell’Alleanza per trovare indizi sul Quartering Duke.

Process of Elimination è in arrivo nella primavera del 2023 su Nintendo Switch e PS4.