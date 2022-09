GrimGrimoire OnceMore: annunciata finestra di lancio

NIS America rilascerà GrimGrimoire OnceMore per PlayStation 5 , PlayStation 4 e Switch nella primavera del 2023, secondo quanto dichiarato dall’editore stesso. Il gioco rappresenta una versione rimasterizzata del titolo di strategia in tempo reale per PlayStation 2 sviluppato da Vanillaware; viene pubblicato in Giappone il 28 luglio ma quella che arriverà in Occidente rappresenterà la prima versione per PlayStation 5. Di seguito una panoramica del gioco tramite NIS America:

Unisciti all’aspirante maga Lillet Blan nel suo viaggio all’interno della Silver Star Tower, una rinomata accademia per maghi. Non tutto è come sembra all’interno delle mura della torre: misteri, mostri e minacce si nascondono. Sfrutta il potere della magia per svelare i segreti nascosti all’interno della torre e scopri ancora una volta la verità sulla Silver Star Tower!

Caratteristiche principali

Strategia avvincente : la fantasia magica incontra la strategia in tempo reale in questa avventura meravigliosamente disegnata , piena del classico fascino Vanillaware!

: la fantasia magica incontra la strategia in tempo reale in questa avventura meravigliosamente disegnata , piena del classico fascino Vanillaware! Miglioramenti incantati – GrimGrimoire OnceMore espande il classico Vanillaware con un albero delle abilità nuovo di zecca, un’interfaccia utente migliorata, una galleria d’arte e molto altro!

– GrimGrimoire OnceMore espande il classico Vanillaware con un albero delle abilità nuovo di zecca, un’interfaccia utente migliorata, una galleria d’arte e molto altro! Potenziamenti seducenti – Vivi le affascinanti avventure di Lillet Blan, ora con una grafica rimasterizzata e una grafica meravigliosamente disegnata a mano in alta definizione.

GrimGrimoire OnceMore si è mostrato anche in un trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) che permette di dare uno sguardo ancora più approfondito alle dinamiche di gioco; restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Focus Entertainment e Mundfish collaborano in Atomic Heart? Qui il nostro articolo dedicato.