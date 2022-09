Splatoon 3: la cucina incontra il gaming, un famoso ristorante celebra il gioco

Splatoon 3 sta per tornare. Il gioco sparatutto targato Nintendo più colorato di sempre ritornerà in pista il prossimo 9 settembre e qualcosa di straordinario è stato creato per celebrare l’evento.Lo storico ristorante giapponese Poporoya ( Via Eustachi, 17 a Milano) ha dedicato al gioco uno dei suoi piatti più iconici, il chirashi, al famoso videogioco; il quale potrà essere provato al ristorante fino al 10 settembre. Il famoso piatto potrà essere acquistato dal 9 al 16 settembre sia in sede che attraverso Glovo; i compratori riceveranno anche dei fantastici gadget a tema ( fino ad esaurimento scorte).

Il chirashi viene considerato una specie di ” sushi scomposto” e lo chef del locale ha reso unico questo piatto portando il locale ad ottenere una fama mondiale. Il 2022 inoltre segna al riguardo un altro traguardo, infatti in questo anno si festeggia il 45° anniversario del primo sushi bar italiano fondato nel 1977 dal maestro Hirazawa Minoru, detto Shiro; il quale è protagonista, insieme alla figlia Mira, di un video che spiega la preparazione del Chirashi dedicato a Splatoon 3.

Le iniziative dedicate a quesa fantastica celebrazione non finiscono qui, chiunque ordini il chirashi ( o in negozio o tramite la versione Glovo) riceverà un coupon di 10 euro di sconto sull’acquisto del gioco da GameStop. Insomma sono davvero tantissime le iniziative dedicato a questo fantastico gioco, non resta che approfittare. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che GrimGrimoire OnceMore ha una finestra di lancio? Qui il nostro articolo dedicato.