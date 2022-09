Monster Menu The Scavenger’s Cookbook: nuovo SRPG di NIS America

NIS America è felice di annunciare che Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook è in arrivo su Nintendo Switch, PS4 e PS5 nella primavera del 2023. Nuovo titolo SRPG del publisher, Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook offrirà nuove sfumature di strategia e nuove avventure.

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook ravviva la classica formula SRPG con meccaniche di cucina deliziosamente divertenti. Potete dedicarvi alla creazione dettagliata del personaggio per il vostro party, oppure raccogliete risorse, ingredienti e oggetti mentre esplorate e combattete i mostri in combattimenti tattici. Potete rilassarvi accanto al fuoco mentre usate ciò che avete raccolto per cucinare pasti che possono darvi un vantaggio per la vostra prossima avventura nei sotterranei. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Esplorate sotterranei tentacolari, cerca risorse e combattete mostri nelle classiche battaglie in stile SRPG. Usate ciò che hai trovato per cucinare pasti che aumentano le statistiche intorno al fuoco prima di avventurarvi in un’altra grande quantità di divertimento durante il dungeon crawling.

Caratteristiche

All You Can Eat : sconfiggete e divorate i mostri in combattimento o usate la loro carne per cucinare i pasti per recuperare HP, potenziare le vostre abilità e aumentare le vostre statistiche.

: sconfiggete e divorate i mostri in combattimento o usate la loro carne per cucinare i pasti per recuperare HP, potenziare le vostre abilità e aumentare le vostre statistiche. Scegliete i vostri avventurieri : create la vostra squadra di un massimo di quattro avventurieri personalizzando la classe, l’aspetto, la voce e la posa di ciascuno.

: create la vostra squadra di un massimo di quattro avventurieri personalizzando la classe, l’aspetto, la voce e la posa di ciascuno. Un sapore tutto suo: sperimentate una combinazione unica di gameplay dei generi SRPG, rogue like e survival.

