Playism Game Show: annunciata la data per l’evento che si terrà al Tokyo Game Show 2022

Playsim ha annunciato il Playism Game Show Tokyo Game Show 2022; l’evento rivelerà quali saranno i titoli presentati al Tokyo Game Show di quest’anno, nonché le relative informazioni sulla vendita dei giochi. Oltre alla presentazione dei giochi vi sarà come ospite speciale Namari Kirin( solo voce) Yamien, il rappresentante dell’azienda Shunji Mizutani e Chiaki Matsuzawa.

L’evento si svolgerà il 14 settembre alle 5:00 PT / 8:00 ET / 21:00 JST e sarà in diretta su Youtube( in inglese, giapponese e cinese). Inoltre vi ricordiamo che il Tokyo Game Show 2022 si svolgerà dal 15 al 18 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.Nel frattempo però lo sapevate che un famoso ristorante sta celebrando Splatoon 3? Qui il nostro articolo dedicato.