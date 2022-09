Phasmophobia mostra gli aggiornamenti in arrivo con un nuovo trailer

Phasmophobia, in linea a quanto precedentemente annunciato, mostra attraverso un trailer quelli che saranno i cambiamenti in arrivo con il nuovissimo, corposo aggiornamento. L’update, chiamato Apocalypse, introdurrà nel gioco moltissime migliorie e implementerà delle nuove funzioni che promettono di sconvolgere e rivoluzionare l’esperienza di gioco.

Caratteristica principale è senza ombra di dubbio l’aggiunta di nuove mappe. Sunny Meadows ( così viene chiamata) sarà il risultato dell’unione di 5 diverse mappe con l’aggiunta di una variante per il campeggio chiamata Camp Woodwind. L’aggiornamento implementa anche degli elementi importanti di personalizzazione che permetteranno di adattare l’esperienza di gioco al giocatore stesso; sarà possibile infatti stabilire preventivamente ad esempio la frequenza delle infestazioni e persino i livelli di sfida per affrontare i fantasmi.

Ci saranno inoltre in Phasmophobia un nuovo menu principale, una nuova stanza per la lobby, un nuovo negozio, modifiche ai fantasmi e molte altre funzionalità.Insomma, l’update non delude le aspettative e, a quanto pare, sarà davvero corposo e diversificato. L’aggiornamento sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre. Restiamo sintonizzati.