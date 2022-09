Street Fighter 6: il nuovo gameplay mostra Juri contro Kimberly, la build su PS5 sarà giocabile al Tokyo Game Show 2022

Capcom ha rivelato il nuovo gameplay del suo prossimo picchiaduro Street Fighter 6. nIl gameplay è stato trasmesso in streaming durante la trasmissione Capcom TV e ha mostrato i nuovi combattenti rivelati per il gioco, Juri e Kimberly. È interessante notare che possiamo anche vedere colori alternativi per entrambe. Il gameplay è su PS5 dalla build del gioco che sarà giocabile al Tokyo Game Show 2022. Come bonus, è stata mostrata l’artwork per il costume di Juri. Di recente è stata dettagliata la modalità World Tour del gioco. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

on Street Fighter 6 potrai dimostrare le tue abilità in giro per il mondo, mentre viaggi alla ricerca della tua forza. Campioni non si nasce, lo si diventa. Anche il più forte dei lottatori ha dovuto compiere i primi passi.

Ora tocca a voi accettare la sfida ed elevare il vostro gioco al livello successivo.



Il mondo di Street Fighter 6 è incentrato sulla cultura della strada. Dai graffiti, alla musica che rimbomba nel tumulto dei quartieri, fino al combattimento stesso. Grazie alla nuova qualità grafica, potrai inoltre sperimentare una dimensione fisica ancora più accurata. Tuffati in battaglia contro altri giocatori. Lasciatevi trasportare da un ritmo che non si ferma mai. Il nuovo sistema di combattimento, completo di controlli che permettono di vivere davvero la lotta e la frenesia della battaglia, consentirà a ciascun giocatore di affrontare gli scontri in base al proprio livello di abilità personale. Rivali o amici. Nella battaglia troverai entrambi. Ogni giocatore segue il proprio percorso. Non è solo una storia di lottatori, è una storia che riguarda voi, il giocatore. Trovate il vostro rivale, incontrate nuovi amici e percorrete il cammino di un guerriero mondiale. Anche il luogo in cui si incontrano queste persone ha subito un’evoluzione.

Street Fighter 6 uscirà nel 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.