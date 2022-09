Steelrising: disponibile, ecco il trailer di lancio

Da oggi 8 settembre Steelrising è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e GeForce Now, e per questo il publisher Nacon e gli sviluppatori di Spiders hanno pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto le caratteristiche del gioco, ma se volete sapere cosa ne pensiamo noi di GamesVillage, vi rimandiamo anche alla nostra recensione.

Un’emozionante ucronia

Nel 1789, in una Parigi alternativa, la Rivoluzione francese è in fase di stallo: la rivolta del popolo è duramente repressa da un esercito di automi schierati per ordine del Re. Potente e crudele, questo esercito non risparmia nessuno e punisce violentemente i ribelli. Parigi viene messa a ferro e fuoco: uomini, donne e bambini vengono massacrati, sistematicamente.

Aegis, l’automa capolavoro dell’ingegnere Vaucanson e guardia del corpo della regina, deve salvare la Rivoluzione francese in questo impegnativo gioco d’azione e di ruolo che pone l’accento sul combattimento.

Aegis: temibile guerriero

Aegis, un tempo automa dedito alla danza per il piacere della Corte, è ora un guerriero, guardia del corpo di Maria Antonietta. Su ordine di Maria Antonietta, Aegis deve farsi strada in una Parigi in cui le macchine seminano il terrore.

Battaglie epiche

Di fronte ai soldati meccanici del re, bisogna essere estremamente precisi. I giocatori devono schivare, parare, saltare e attaccare per farsi strada attraverso le vie di Parigi. Ogni scontro mette a dura prova i nervi e richiede un rigore eccezionale, mentre tutti i boss, gigantesche macchine implacabili, richiedono pazienza e abilità.

Ogni giocatore ha il suo stile di gioco

Il gioco permette ai giocatori di definire il proprio stile e di migliorare nel tempo. I giocatori possono scegliere di essere uno spietato guerriero, una dura guardia del corpo, una letale ballerina o un virtuoso delle arti elementali. Steelrising offre ai giocatori una moltitudine di stili di gioco grazie a un profondo sistema RPG e a oltre quaranta armi con caratteristiche diverse.

Un’ampia varietà di armi e strumenti

Carrozza, rampino, passaggi segreti, mappa dettagliata da esplorare… Steelrising propone di riscoprire una Parigi del XVIII secolo sprofondata nell’oscurità grazie ai diversi mezzi e strumenti a disposizione. La verticalità di Parigi e l’esplorazione del gioco assumono tutto il loro significato una volta sbloccato il rampino. In combinazione con il dash, dà accesso a tutti i segreti della città, attraverso otto livelli che devono essere esplorati e riesplorati.

Spiders rivisita Parigi

Ispirandosi a numerose fonti storiche, lo studio Spiders ha riprodotto alcuni dei monumenti emblematici della capitale parigina come il Louvre, la Cattedrale di Notre-Dame de Paris o Les Invalides, ma anche diversi monumenti ormai scomparsi come il Grand Chatelet, il Pont au Change o la famosa Bastiglia. Una visione d’artista di Parigi, immersa in una notte gotica dove tutti possono scoprire o riscoprire i monumenti della capitale francese tra due feroci battaglie.

Un gioco per tutti

Per essere divertente per tutti i giocatori, dai più esperti ai quelli più occasionali, Steelrising offre una modalità Assist, uno strumento creato per dare ai giocatori il controllo su diversi parametri e permettere loro di sconfiggere un nemico frustrante. Attivandola, i giocatori non avranno accesso ad alcuni risultati legati alla difficoltà del gioco senza modificare la storia. Questa modalità è disponibile per tutti in qualsiasi momento del gioco e può essere attivata e disattivata a piacere.

Qui sotto potete veder il trailer di lancio di Steelrising.