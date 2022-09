White Day A Labyrinth Named School: disponibile su PS5, Xbox Series X/S e Switch

Come annunciato il mese scorso, da oggi 8 settembre White Day A Labyrinth Named School, il titolo horror di Sonnori pubblicato da PQube è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione, proprio il publisher ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione di White Day A Labyrinth Named School, attraverso il Nintendo eShop:

Alla vigila del White Day, la festa in cui si fanno regali, la matricola della Yeondu High School, Lee Hee-min, si intrufola a scuola per nascondere una scatola di dolci per la ragazza dei suoi sogni. Tuttavia, quando le serrande si abbassano si trova intrappolato di notte nell’edificio, inseguito da bidelli assassini e perseguitato dalle anime tormentate dei morti.

Riuscirà Hee-min a nascondersi cercando gli indizi per svelare i misteri oscuri riguardanti il passato dell’edificio? Oppure gli orrori che perseguitano gli inquietanti corridoi della scuola di notte gli toglieranno la vita prima che riesca a scappare? Senza armi e con provviste limitate, c’è poco margine d’errore in questo angoscioso horror coreano basato sulla furtività, ricco di segreti, storie che si diramano e vari finali.

• Un horror classico per la nuova generazione: una rivisitazione contemporanea del famoso horror di sopravvivenza coreano in prima persona del 2001, considerato da tanti uno dei giochi più spaventosi mai creati. Nuova grafica e nuovi effetti sonori, un personaggio giocabile aggiuntivo, Yoo Ji-min, fantasmi reinventati e finali speciali.

• Gioco in stile “gatto col topo”: esplora a lume di candela una fitta rete di stanze e corridoi mentre eviti i bidelli assassini che le infestano. Rimani fuori dal loro campo visivo, spegni le luci e cerca di non fare rumore!

• Incontri con fantasmi terrificanti: affronta più di 20 fantasmi unici, ognuno più orribile dell’altro. Raccogli storie di fantasmi per scoprire di più sulle loro spaventose e spesso tragiche origini.

• Rompicapo cervellotici: raccogli chiavi, risolvi enigmi e corri contro il tempo per salvare i tuoi amici. Fai attenzione, la soluzione agli enigmi cambierà in ogni partita!

• Meccaniche da horror di sopravvivenza tradizionali: gestione dell’inventario, punti di salvataggio basati sulle risorse, oggetti di cura limitati ed eventi che portano al game over istantaneo non faranno mai calare la tensione!

• Vari finali: scopri gli altri studenti intrappolati nella scuola e interagisci con loro scegliendo da opzioni di dialogo ramificate. Le tue scelte e le azioni cambieranno profondamente lo sviluppo della storia, con 10 diversi finali possibili.

• Sistema di spaventi dinamico: modifica la difficoltà di gioco per un’esperienza completamente nuova. Gioca alle modalità Difficile e Inferno per impostare un tempo limite, aumenta gli spaventi e l’attività dei fantasmi, con infestazioni pronte a colpirti quando meno te lo aspetti.

• Include un DLC di costumi bonus: più di 30 costumi aggiuntivi sbloccati per tutti i personaggi, dalle uniformi alternative ai costumi da bagno!

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco venne pubblicato originariamente nel 2001, e poi venne fatto un primo remake uscito su mobile, PC e PS4 tra il 2015 e il 2017.