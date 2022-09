Lucca Comics & Games 2022: conferenza di presentazione il 29 settembre

Giovedì 29 settembre alle ore 11:00, presso l’Auditorium San Romano di Lucca, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Lucca Comics & Games 22, dove verrà svelato il programma del festival.

La conferenza sarà inoltre disponibile in diretta streaming su Facebook, YouTube e Twitch.

Ricordiamo che quest’edizione si preannuncia particolarmente ricca: tra i grandi ospiti internazionali di questa edizione, ci sarà Gorō Taniguchi regista di One Piece Film: Red, che sarà presente sabato 29 ottobre in occasione del più grande evento di One Piece mai visto in Italia promosso da TOEI Animation Europe e Anime Factory. Recentemente è stato poi firmato un accordo triennale per celebrare la figura di Tolkien.

Le prossime settimane saranno poi fondamentali per scoprire tutte le novità di questa edizione, i contenuti culturali, gli ospiti e le diverse aree cittadine coinvolte: sito web e canali social di Lucca Comics & Games saranno gli spazi in cui poter trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti, svelando giorno dopo giorno i dettagli dell’edizione 2022. Il momento clou è previsto proprio per giovedì 29 settembre, con la conferenza stampa in cui sarà presentato ufficialmente il programma di HOPE.

Qui sotto potete vedere la locandina del Lucca Comics & Games 22, dove sono segnate le date, oltre che della conferenza stampa, anche delle mostre, il festival, e i campfire.