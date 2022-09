Football Manager 2023: annunciata la data d’uscita, anche su PS5 e Apple Arcade, oltre che su Game Pass al day one.

Football Manager 2023, il nuovo capitolo della storica serie calcistica di Sports Interactive e SEGA, farà il suo debutto il prossimo 8 novembre debuttando anche su PlayStation 5 e Apple Arcade.

Per la prima volta nella storia della serie, il celebre manageriale di calcio arriva dunque su PS5. Progettato per il controller Dualsense, FM23 Console verrà pubblicato insieme alla versione per PC/Mac.

Dopo un anno di pausa, la serie Touch torna sui dispositivi Apple attraverso la piattaforma Apple Arcade. Gli abbonati ad Apple Arcade potranno lasciare il segno dentro e fuori dal campo con FM23 Touch su iPhone, iPad, Mac o Apple TV.

Miles Jacobson, direttore dello studio Sports Interactive, ha dichiarato:

“FM23 rappresenta un altro significativo passo in avanti per la serie Football Manager, con il debutto su due nuove piattaforme. Gli appassionati ci chiedevano da anni di realizzare una versione per PlayStation. Sono lieto di poter annunciare che ora avranno la possibilità di vivere l’esperienza più vicina a quella di essere un vero allenatore di calcio anche sulla console Sony”.

Ha poi aggiunto:

“La decisione di non pubblicare una versione Touch per iOS e Android nel 2021 è stata difficile e sappiamo che molti dei nostri fan sono rimasti delusi. Questa fantastica collaborazione con Apple Arcade ci consente di riproporre un titolo popolare in una versione che ha molto senso sia per noi come studio, sia per la vasta community di FM”.

FM23 avvicina ancora di più i giocatori a ogni aspetto del gioco più bello del mondo, dai tifosi che riempiono gli stadi fino agli osservatori, i calciatori e gli allenatori avversari, con nuove competizioni su licenza come la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Sveleremo le nuove funzionalità del gioco nelle prossime settimane attraverso i canali social e il sito di Football Manager e tramite FMFC, il punto di riferimento per tutti gli appassionati di Football Manager.

A partire da oggi fino al giorno del lancio, tutti coloro che prenoteranno FM23 (per PC e Mac) presso un rivenditore digitale autorizzato da SEGA riceveranno uno sconto del 20% e avranno la possibilità di iniziare la propria carriera manageriale in anticipo grazie all’accesso anticipato. A breve sarà possibile prenotare il gioco anche tramite Microsoft Store.

L’accesso anticipato sarà disponibile tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store circa due settimane prima del lancio ufficiale e le carriere per giocatore singolo iniziate in quel periodo potranno essere trasferite nel gioco finale.

Coloro che acquisteranno la copia fisica di FM23 noteranno l’assenza del disco nell’edizione di quest’anno. Ogni confezione conterrà invece un codice unico che, una volta riscattato, permetterà di giocare su Steam, Epic Games o Microsoft Store.

La rimozione del disco e del taccuino dall’edizione di quest’anno, insieme all’impiego di nuove procedure per il rispetto dell’ambiente, ha permesso di abbattere del 47% le emissioni nocive per le confezioni di FM23 rispetto a FM22. Complessivamente, la quantità totale di gCO2 prodotta dalle confezioni di Football Manager è scesa da 256 di Football Manager 2019 ad appena 66 per FM23.

Conosciuto in passato come Xbox Edition, FM23 Console sarà disponibile insieme a FM23 su Microsoft Store e Xbox Game Pass il giorno del lancio. La versione disponibile su Xbox Game Pass rappresenta la scelta migliore per i possessori di console, visto che potranno concentrarsi sugli aspetti più importanti del calcio, come mercato, tattiche e partite direttamente dal proprio divano, mentre gli abbonati a Xbox Game Pass per PC avranno accesso a un realismo e a una profondità senza precedenti tipiche di FM23. Come già avvenuto lo scorso anno, entrambi i titoli saranno disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Football Manager 2023 Mobile (per iOS e Android) si prepara per un’altra stagione di successi. Tutti i dettagli sulle funzionalità verranno svelati a ottobre, prima dell’uscita prevista per il prossimo 8 novembre.

Oltre ad Apple Arcade, Football Manager 2023 Touch sarà disponibile anche su Nintendo Switch.

Per maggiori informazioni sulla serie e su FM23 per tutte le piattaforme, potete visitare il sito ufficiale.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.