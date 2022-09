Evil Dead The Game: disponibile l’aggiornamento con il film del 2013

Evil Dead The Game si aggiorna oggi 8 settembre con il DLC Evil Dead 2013, che include novità tratte dal film del 2013.

L’aggiornamento include infatti due nuovi sopravvissuti, Mia e David Alle, una nuova missione secondaria gratuita per giocatore singolo e due nuove armi che i Sopravvissuti possono usare per combattere il male: la pistola a chiodi e la siringa.

Maestra con il Machete, in grado di diventare temporaneamente immune alla possessione, Mia ha un potere unico che aumenta i suoi danni con l’aumentare della sua paura: più è spaventata, più danni infliggerà. David, invece, è un faro di speranza per la squadra, in grado di ridurre la paura e i danni subiti da se stesso e dagli alleati vicini mentre infligge danni.

Il contenuto scaricabile include anche un costume alternativo per Mia e una skin con l’immagine di Mia “urlatrice”. Il bundle Evil Dead 2013 è gratuito per i possessori del Season Pass 1 e può essere acquistato singolarmente a 9,99 euro.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto. Evil Dead: The Game, titolo action multigiocatore co-op PvP|PvE, è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store.