NieR Automata The End of YoRHa: trailer sulle rovine della città, per la versione Switch

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di NieR Automata The End of YoRHa edizione per Nintendo Switch del JRPG con protagonisti 2B e 9S.

Il trailer mostra uno degli ambienti più iconici del mondo del gioco, ovvero le rovine della città, riconoscibili da chi già conosce il titolo, dove si vedono anche in azione 2B e 9S contro il loro nemici meccanici. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Annunciata a giugno durante il Mini Nintendo Direct Partner Showcase 2022, questa versione arriverà su Nintendo Switch il 6 ottobre. Qui sotto potete leggere la descrizione tramite il Nintendo e-Shop:

NieR:Automata The End of YoRHa Edition è la versione per Nintendo Switch di NieR:Automata, il pluripremiato GdR d’azione postapocalittico che ha riscosso grande successo in tutto il mondo.

In un futuro molto lontano…

Degli invasori da un altro mondo attaccano senza preavviso usando un nuovo tipo di armi conosciute con il nome di “”biomacchine””. Di fronte a questa minaccia insormontabile, l’umanità è costretta a fuggire dalla Terra e a rifugiarsi sulla Luna. Nei panni di 2B, un membro della nuova forza militare androide YoRHA, prenderai parte a una feroce battaglia per riconquistare il pianeta.

Scopri una storia appassionante che va ben oltre il semplice intrattenimento, provocando una vasta serie di emozioni grazie alle sue meravigliose scene d’azione ambientate in un desolato mondo aperto.

Questo prodotto include il DLC “3C3C1D119440927”.

Sono inclusi tre tipi di colosseo, mentre potrai ottenere tre tipi di costumi basati sui personaggi di NieR Replicant come ricompensa.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.