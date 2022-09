Evil West si mostra in un nuovo corposo gameplay, aperti i pre-ordini

In un evento dedicatogli, Evil West torna a mostrarsi con un nuovo corposo filmato gameplay (più di 12 minuti), dopo quello pubblicato a giugno. Il video alterna fasi di gioco, ma è anche ricco di cinematiche e dialoghi: si vede un primo livello della campagna e un’ulteriore battaglia contro un boss.

Insieme al video, sono stati anche aperti i pre-ordini per tutte le piattaforme. Sviluppato da Flying Wild Hog e pubblicato da Focus Entertainment, Evil West uscirà il 22 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. I preordini sono aperti su tutte le piattaforme e sul Focus Entertainment Store con una copertina esclusiva per le edizioni fisiche. Tutti i giocatori che preordinano il gioco in formato digitale riceveranno il Wild Wild East Skin Pack, che è incluso in tutte le versioni fisiche del gioco.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Evil West.