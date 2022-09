Remnant From the Ashes 2: un marchio registrato suggerisce la sua esistenza

Stando ad alcune informazioni che rimbalzano in rete, sembra che Remnant From the Ashes 2 possa essere in sviluppo.

Come rilevato dall’utente LongJohnSiIver su Reddit, infatti, i marchi registrati di recente suggeriscono che l’RPG con lame e pistole potrebbe avere un sequel. Gunfire Games ha registrato i marchi per “Remnant 2” e “Remnant: From the Ashes 2” presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Naturalmente, le registrazioni dei marchi di per sé non sono una prova concreta che un sequel del gioco sia effettivamente in fase di sviluppo, ma indicano quantomeno che Gunfire Games ci stia pensando.

Ricordiamo tra le altre cose che una versione per Nintendo Switch di Remnant From the Ashes era stata classificata dall’ESRB alla fine dello scorso anno, ma anche di questo non è ancora arrivato nulla du ufficiale: dunque, come sempre, prendete il tutto con le pinze, e aspettiamo eventuali conferme o smentite ufficiali.

Il primo episodio era uscito nell’agosto del 2019.