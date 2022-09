Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: il secondo DLC Wanderer of the Rift arriva il 26 ottobre

L’editore Square Enix e lo sviluppatore Team Ninja hanno annunciato che, il secondo contenuto scaricabile per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Wanderer of the Rift sarà disponibile dal 26 ottobre. Gli utenti che hanno acquistato il Season Pass del gioco riceveranno Wanderer of the Rift senza costi aggiuntivi, così come il DLC Trials of the Dragon King precedentemente rilasciate e il prossimo contenuto Different Future. Di seguito una panoramica tramite Square Enix:

Fatevi strada attraverso il Labyrinth of Dimensions, un dungeon che configura casualmente il vostro percorso per sbloccare pezzi della storia. Wanderer of the Rift introdurrà un nuovo lavoro, Blue Mage, e mostri speciali che potete combattere ed evocare in battaglia con l’uso di una pietra dell’evocazione. Oltre al nuovo equipaggiamento che sblocca nuove abilità, verrà aggiunta una nuova classe di nemici chiamata Mostri Caotici per offrire al giocatore un’esperienza più diversificata e stimolante. Di seguito una panoramica di Stranger of Paradise:

Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden, Dead or Alive) offre uno sguardo del tutto nuovo sulla serie di Final Fantasy. In questo gioco di ruolo d’azione hard-core, Jack deve affrontare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall’oscurità. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin offre un gioco d’azione in cui i giocatori utilizzeranno un’ampia varietà di abilità a loro disposizione per sopravvivere a battaglie furiose e disperdere i nemici davanti a loro. I giocatori possono divertirsi con elementi RPG, raccogliendo numerosi lavori e armi diversi per personalizzare e sviluppare i propri personaggi. Il gioco può essere goduto a diversi livelli di difficoltà per adattarsi al proprio stile di gioco. Il ripristino della luce dei cristalli introdurrà la pace o una nuova forma di oscurità? O forse qualcos’altro?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store.