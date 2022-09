Tactics Ogre Reborn: il nuovo trailer mostra i sistemi Elements e Divine Protection

Square Enix ha rilasciato un nuovo breve trailer per evidenziare alcune delle funzionalità di Tactics Ogre: Reborn. Il titolo è stato ufficialmente annunciato ad agosto. Il trailer è stato rilasciato sull’account Twitter ufficiale di Square Enix, che potete controllare di seguito. Il focus di questo trailer è il concetto di Elements e Divine Protection in Tactics Ogre: Reborn. Il gioco presenta otto elementi e l’elemento del protagonista Denam si ispira ad un dio che appare nel mito di Xytegenia durante la creazione del personaggio.

Il gioco è basato sulla versione PlayStation Portable di Tactics Ogre del 2010 e contiene filmati completamente doppiati in inglese e giapponese e musica registrata nuovamente. Altri miglioramenti in arrivo al gioco includono battaglie più veloci, salvataggio automatico e la possibilità di modificare i controlli e l’interfaccia utente. Anche l’IA è stata rinnovata e i nemici ora adatteranno le loro tattiche. Il gioco includerà anche un nuovo sistema di livellamento che funziona unità per unità piuttosto che il livellamento a livello di classe della versione PSP. Di seguito una panoramica:

Caratteristiche

Tactics Ogre: Reborn sarà disponibile dall’11 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Introducing the game systems of #TacticsOgre: Reborn:

👉🏼Elements and Divine Protection

There are eight elements in total. Denam’s element will be determined by selecting which god that appears in the myth of Xytegenia he should seek protection from during character creation. pic.twitter.com/jdpjWQCoik

— Square Enix (@SquareEnix) September 8, 2022